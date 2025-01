Lanazione.it - Il paradosso: le aziende non trovano chi assumere

PERUGIA – Nonostante le numerose crisi aziendali nel Paese stiano mettendo a rischio quasi 120mila posti di lavoro. Il perché è presto spiegato: entro i prossimi tre mesi le imprese italiane hanno dichiarato all’Unioncamere-Ministero del Lavoro l’intenzione di1,37 milioni di lavoratori, di cui 380mila circa a tempo indeterminato, tuttavia, in un caso su due c’è il rischio di non poter procedere alle assunzioni a causa della carenza di candidati o dell’impreparazione di coloro che si presentano ai colloqui. E indovinate a chi va la maglia nera del mismatch, ossia della macata corrispondenza tra domanda e offerta? L’Umbria è la realtà territoriale maggiormente in crisi: secondo lo studio nazionale il 55,7% degli imprenditori intervistati ha denunciato la difficoltà di reperimento.