Gaza ha vinto i pro Palestina scatenati a Milano | ostaggi ignorati l' ultimo sfregio | Video

Festa grande per, anche a. Scene di giubilo davanti al Castello Sforzesco, il "salotto" del capoluogo lombardo, per diversi minuti trasformato in un avamposto della Striscia con cor in arabo e bandiere palestinesi sventolate come testimonia undell'agenzia AGTW. "ha", urlano i manifestanti sottolineando dunque come il cessate il fuoco arrivato dopo l'accordo tra Israele e Hamas per la liberazione deglie dei prigionieri venga interpretata dai pro-pal come una "vittoria politica" e soprattutto una sconfitta del grande nemico Netanyahu. Alla vigilia del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, erano le 11.15 ora locale, le 10.15 in Italia, quando le armi iniziavano a tacere. Circa 3 ore dopo rispetto al previsto, a causa di un ritardo nella consegna della lista deglida liberare da parte di Hamas.