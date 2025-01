Romadailynews.it - Favola della domenica – Eloisa

C’era una volta una bambina di nomeche amava molto leggere. Leggeva racconti, poesie, fumetti e filastrocche.Teneva a comunicare la sua passione agli altri, per questo interpretava le storie che le piacevano a un pubblico di familiari e amici.Ne inventava anche di sue. Diceva: ‘Questa notte sono stata su una stella cometa, oppure: ‘Ho nuotato con i delfini’, oppure: ‘Ho parlato con una maga’. I suoi racconti erano colmi di fantasia.Il papà rideva intenerito alle sue esternazioni e la mamma raccomandava: “Non fantasticare troppo, figlia mia, perché la realtà non è come la vedi tu, è molto più pratica e ardua”.“Che vuoi dire?” protestava, “che non potrò mai vivere personalmente le storie che immagino? Ma per me sono vere”.Un giorno si recò in un circo molto famoso. Durante lo spettacolo, a cui assisteva incantata, diceva: “Guarda, mamma, qui accadono tutte le cose che sogno.