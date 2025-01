Equitazione Grimaldi da record | l’azzurro vince il GP di Abu Dhabi

Leggi su Sportface.it

Guidoscrive una nuova pagina della storia del salto ostacoli.ha ottenuto la vittoria del Gran Premio di Abu, nel corso della seconda settimana di gara dell’Al Shira’aa International Horse Show. Il 41enne italiano, in sella al baio olandese Gentleman, non ha solo vinto il suo primo GP internazionale, ma è anche diventato il primo cavaliere non professionista are un Gran Premio di Coppa del Mondo.ha concluso la prima manche senza errori, ripetendosi nella seconda con un tempo ancora più veloce, in 39.67 secondi. Sul podio con, sono saliti l’emiratino Abdullah Humaid Al Muhairi su Chacol con un tempo di 40”63 e percorso netto e il tedesco Christian Ahlmann con D’Aganiz 2000 Z in 38”27 e una penalità.Photo LiveMedia/Roberto TommasiniVerona, Italy, November 11, 2023, International equestrian raceCSI5* – International Competition N¬?5 – Verona JumpingImage shows:Guido(ITA) riding Narco de Kalvarie in action during the CSI5* – International Competition N¬?5 presented by Crivelli – Verona Jumping at 125th Fieracavalli on November 11, 2023, Verona, Italy.