Dorothea Wierer torna protagonista e sfiora il podio nella mass start di Ruhpolding

, in Germania, la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon si chiude con un altro bel risultato in casa Italia: dopo la vittoria di Tommaso Giacomel nel medesimo format di gara,chiude quarta12.5 kmfemminile.La vittoria va alla svedese Elvira Oeberg, che fa 20/20 al tiro e trionfa in solitaria in 33’00?5, davanti alla tedesca Franziska Preuss, che con 19/20 al poligono conquista la piazza d’onore a 25?0, bruciando in volata la transalpina Jeanne Richard, la quale trova l’unico altro zero di giornata oltre a quello della vincitrice e sale sul gradino più basso delconcludendo terza a 25?4.Fa sognare a lungo: l’azzurra, nel terzetto di testa dopo il terzo poligono,quarta ed ultima serie incappa nell’unico errore di giornata al tiro sul secondo bersaglio, chiudendo con un complessivo 19/20, staccata di 27?9 dalla testa e giungendo all’arrivo a poco più di 2? dal