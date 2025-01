Lettera43.it - Chi sono le tre donne israeliane che verranno liberate oggi 19 gennaio da Hamas

Leggi su Lettera43.it

Come ha comunicato l’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il cessate il fuoco a Gaza è entrato in vigore alle 11:15 ora locale, le 10:15 in Italia. Dunque quasi tre ore dopo rispetto agli accordi, a causa del ritardo da parte dinella comunicazione delle treche rilascerà: Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Hanno tra 24 e 31 anni di età. Ecco chi.Romi Gonen, sopravvissuta al massacro del festival musicale SupernovaRomi Gonen, 24 anni, era stata sentita l’ultima volta un paio di minuti prima delle 11 del 7 ottobre 2023, mentre lei e le sue amiche cercavano di sfuggire al massacro del festival musicale Supernova. Gonen era stata al telefono con la madre per tutta la mattina, da quando i terroristi avevano iniziato l’attacco. L’auto su cui si trovava era stata poi ritrovata vuota.