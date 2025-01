Dilei.it - C’è Posta per Te, le pagelle: Maria giustamente bacchettona (10) Gaetano traditore simpatico (7)

De Filippi ha condotto, con il suo stile inconfondibile, una nuova puntata di C’èper te, la seconda della stagione 2025 del programma televisivo. In un tubino arancio e tacchi a spillo, la presentatrice televisiva è riuscita a intrattenere il suo pubblico, ancora una volta, con storie emozionanti e divertenti, ma ancora una volta, ha dimostrato anche la sua intelligenza ed empatia, dicendo la sua opinione in modo diretto quando più ce n’erano bisogno.De Filippi. Voto: 10De Filippi è al timone anche della stagione 2025 di C’èper te, che ha avuto avvio l’11 gennaio 2025 con la prima puntata, all’insegna dell’emozione. Anche il secondo episodio della nuova stagione del people show ha saputo emozionare i telespettatori e, dopo una prima storia che ha commosso tutti, per la difficile storia dei due giovani protagonisti, aiutati da Stefano De Martino, anche i secondi protagonisti del programma televisivo hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico da casa e in studio.