Carcere scoperta ancora droga | l’appello dei Sindacati

Tempo di lettura: 2 minutiPoliziotti penitenziari in servizio neldi S. Angelo dei Lombardi hanno fatto unaimportante durante un colloquio: hanno trovato dellanascosta. Al momento del ritrovamento, il detenuto ha reagito violentemente, lanciandosi contro muri e inferriate, rimanendo contuso a un ginocchio. Il fatto è accaduto giovedì, come comunicato da Tiziana Guacci, segretario per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.Secondo Guacci, solo grazie alla tempestività dei poliziotti è stato possibile evitare il peggio. Tuttavia, è evidente che la gestione delle carceri regionali necessita di una completa inversione di rotta. Guacci fa appello anche alle autorità politiche locali e regionali, sottolineando che, oltre ai detenuti, ci sono anche i lavoratori della polizia penitenziaria, che si sentono abbandonati dalle istituzioni.