Calenda alla finestra | Basta politicismi servono temi concreti

Senatore Carlo(foto), leader di Azione, come giudica i due eventi di Milano e Orvieto? "Imperscrutabili". Addirittura? "Sì, come imperscrutabili sono le vie del Pd". Beh, non c’era solo il Pd. "Sono due iniziative di partito". L’idea era rifondare il centro. "E allora perché da entrambi i palchi si è sentito: noi siamo e resteremo nel Pd?". Dunque, bocciati? "No, chiariamo, le iniziative interne ai partiti noi le rispettiamo. Queste poi sono espressione di un disagio che comprendiamo, lo spostamento del Pd di Schlein su posizioni che io ritengo non all’altezza di una sinistra di governo". Esempi? "Proposte sociali da 100 miliardi di euro in più, ammiccamenti con la rivolta sociale. Cose che vanno bene per un’alleanza con Avs e M5s, non per la costruzione di un centrosinistra".