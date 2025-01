Sport.periodicodaily.com - Bologna-Borussia Dortmund: le probabili formazioni

Gara valida per la settima giornata di Champions League 2024/2025. Ultima spiaggia per i rossoblù che cercano la prima vittoria del torneo per tennere accese le residue speranze di qualificazione, ma di fronte ci sono i più quotati tedeschi che non vorranno lasciarsi scappare i tre punti assicurarsi gli ottavi.si giocherà martedì 21 gennaio 2025 alle ore 21 presso lo stadio Dall’Ara.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI rossoblù non hanno alternative alla vittoria se vogliono sperare di centrare almeno i play-off. Per farlo occorrono sei punti nelle ultime due partite, il che appare un’impresa visto gli unici due pareggi ottenuti in sei gare. Una buona spinta alla squadra di Italiano può arrivare dal buon momento che sta vivendo in campionato dove hanno ripreso quota.