Bergamo scende in piazza per Rami manifestazione pacifica | nessuno scontro

. “Non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte”, recita così lo striscione esposto a Largo Porta Nuova a, durante la, di domenica 19 gennaio, in sostegno al caso di Ramy Elgaml, il ragazzo morto e coinvolto in un inseguimento con i carabinieri nel quartiere Corvetto a Milano, che sta alimentando notevolmente le rivolte e le proteste in tutte le piazze d’Italia.Una, dove, a differenza di quello che recita la cronaca di altre città, non sono stati registrati scontri violenti tra la cinquantina di manifestanti presenti e le forze dell’ordine, come da volontà espressa dal padre del ragazzo della periferia milanese solo qualche giorno fa; quello che di sicuro non sono mancati sono stati i cori con tanto di appellativo “Assassini” e le parole taglienti: “Un ragazzo di 19 anni è stato ucciso dalle forze dell’ordine ed è vergognoso nei confronti dei migranti e tutti gli abitanti delle periferie – così alcuni componenti del sindacato Usb didurante la-.