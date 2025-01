Ilveggente.it - Ansia Hamilton, tifosi Ferrari gelati: mazzata terrificante

Leggi su Ilveggente.it

, dopo le parole di Rosberg arriva un’altraper il pilota inglese della. Ecco il dettaglio che non ti aspettiForse non è il momento di esultare con anticipo. Sì, sogno rimane, anche bello forte, di vedere Lewiscon la tuta delladopo un anno di attesa, ma se prima vi abbiamo riportato le parole di Rosberg, che probabilmente vede favorito Leclerc nella corsa interna alla Rossa di Maranello, adesso arrivano altre parole, di uno chelo conosce proprio bene, che non è che lasciano così spazio alla voglia e all’interpretazione.(Lapresse) – Ilveggente.itIntervistato da Auto, Motor und Sport, a parlare è stato il team principal della Mercedes Toto Wolff. Uno che conci ha avuto a che fare per moltissimi anni.