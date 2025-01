Anteprima24.it - Anniversario tragedia hotel Rigopiano, domani Valva ricorda Stefano Feniello

Tempo di lettura: 3 minutiIl ricordo divive nel cuore degli abitanti die della Valle del Sele dove saràto con una messasera, lunedì 20 gennaio alle ore 18 presso la chiesa di San Giacomo Apostolo a. Così, come ogni anno, ad otto anni dallanella quale il 28enne die altre 28 persone persero la vita sotto le macerie dell’di Farindola in Abruzzo, travolto da una slavina, la comunità di, città natale del 28enne, si ritroverà in preghiera perre il giovane strappato alla vita da un tragico destino.Ieri invece, la cerimonia di ricordo delle 29 vittime nella chiesa di Farinadola, dove i familiari delle vittime e gli 11 sopravvissuti alla slavina, si sono ritrovati in preghiera per una fiaccolata a cui è seguita la messa in ricordo di chi in quellaha perso la vita.