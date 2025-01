Lapresse.it - Alzheimer, ricercatori italiani scoprono nuovo gene che causa malattia

È stato appena pubblicato sulla rivista scientifica internazionale’s Research & Therapy la scoperta di un, GRIN2C, coinvolto nelladi. La scoperta è frutto della collaborazione di diversi gruppi di ricerca, impegnati da anni nello studio delle causetiche della, coordinato dall’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, che ha diffuso la notizia. Lo studio è stato coordinato dalla dottoressa Elisa Rubino, ricercatrice presso il Centro per ladie le demenze correlate dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino e dell’Università di Torino (diretto dal professor Innocenzo Rainero). Il gruppo ha studiato per diversi anni una famiglia italiana condiad esordio senile, scoprendo che erata da mutazioni nelGRIN2C,che codifica per una subunità del recettore NMDA del glutammato.