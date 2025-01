Ilnapolista.it - Alberto da Giussano canta ‘O surdato nnammurato, Bergamo si inchina al Napoli

da‘OOffTopicSky si fa pagare profumatamente per subissarci di pubblicità continue durante la partita. Addirittura con dei banner che coprono le azioni. Facitece sta quieti!Conta Conte e. Tre palloni per tre punti. Capodichino è stato il segnale. A Capo-chino impatta Romelu; a capo-chino lascia la tavola dei processi, mezza Italia aggrappata alle ire georgiane indigeste. Ilcomanda e lascia sette punti dietro l’illsuione Atalanta..daha imparato ‘Onnamurato.Pronti via arbitra il Sig. Colombo di Como. giusto per toglierci quel pizzico di retropensiero cronico. Succede poco fino alla carambola che Retegui imbuca sul primo palo. Uno a zero per loro.Palla a centro ed entra in circolo la cazzimma nelle gambe di Neres.