Ilrestodelcarlino.it - A Mondavio tavola rotonda sui sapori delle Marche

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Decollerà domani dauna serie di incontri del progetto ‘Rurali’, che unisce i sei Gal (Gruppi di Azione Locale) regionali per la valorizzazione del prodotto turistico marchigiano attraverso l’enogastronomia. Questo appuntamento d’esordio è in programma per le 10 alla sala consiliare del municipio, in piazza Matteotti. "Dopo il primo ciclo di incontri tenutosi a settembre 2024 in cui si sono raccolte le indicazioni e gli spunti degli operatori e dopo il lavoro di ricerca e contatto dei product manager – evidenziano i promotori -, questa seconda serie di incontri ha l’obiettivo di condividere la strategia elaborata per costruire un nuovo turismo enogastronomico nelle. Il ben-essere e il ben vivere viene declinato attraverso i tre pilastri della ‘qualità’, ‘sapienza’ e ‘biodiversità’, presentando la nostra regione con un’offerta turistica enogastronomica di eccellenza, dove idiventano punto di incontro con il territorio e la tradizione".