Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2024 25 | Bologna piega il Bayern

Una Virtus che non ti aspetti compie l’impresa battendo in trasferta ilMonaco per 82-76, nella/25, e riscatta il ko di 48 ore prima contro lo Zalgiris. Sugli scudi perShenghelia(20 punti) e Morgan(13 punti)./25:MONACO-VIRTUS72-82Non inizia bene il match per gli emiliani, travolti dal parziale di 8-0 del, che non si ferma portandosi sul +11, prima del rientro della Virtus guidata da Shenghelia e Cordinier che costruiscono un parziale di 14-3 e chiudono avanti il primo quarto(20-18). La frazione successiva vede i padroni di casa trascinati da un grande Book, na la tripla di Belinelli consente alla Virtus di andare all’intervallo lungo avanti di tre.allunga poi nel terzo quarto grazie ad una serie di canestri di Grazulis, e si presenta all’ultimo quarto avanti 57-52.