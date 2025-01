Panorama.it - Setchu a Pitti 107 trasforma un origami in arte da indossare

Un'ode magistrale alla sintesi culturale e allazione sartoriale. In un panorama dove il dialogo tra Oriente e Occidente rischia spesso di tradursi in cliché,si erge come un laboratorio di equilibrio e di innovazione, capace di tradurre l’essenza delle due tradizioni in un linguaggio estetico che unisce semplicità, multifunzionalità e una sofisticata audacia.Ogni collezione di Kuwata prende vita da un foglio di carta, e questa stagione non ha fatto eccezione: il quadrato, piegato, frammentato e riassemblato, è diventato il principio organizzatore non solo delle forme, ma anche delle possibilità d’uso. Cappotti che si accorciano, frac le cui code si piegano all’interno, blazer con pannelli estensibili: ogni capo sembra disegnato non per essere semplicemente indossato, ma per interagire con chi lo porta, invitandolo a reinventare continuamente il proprio stile.