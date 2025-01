Sport.quotidiano.net - Reggiana, che beffa: a Salerno la sconfitta arriva con un rigore al minuto 100

Reggio Emilia, 18 gennaio 2025 – Perdere per unal100 fa male, malissimo: è successo questo alla, che atorna alladopo tre gare senza kappao. I granata erano rimasti in 10 al 6’ della ripresa per un fallo di Ignacchiti rivisto al Var (un scivolata con piede un po' a martello su Cerri): nonostante ciò ecco il vantaggio di Vido al 17’ della ripresa con un tap-in dopo una traversa di Portanova (di testa su cross di Vergara). Poi, però, i campani alzano i giri del motore e trovano la rimonta con la doppietta di Cerri: prima di testa su una punizione, e allo scadere su(fallo ingenuo di Vido su Ferrari proprio al 98'). La classifica, però, rimane praticamente invariata, con la(25 punti) a +4 sui playout (in attesa delle gare di domani).