Rapina con ostaggi, la sentenza. Colpo grosso alla Centro Emilia, condannati quattro ‘trasfertisti’

Una stangata. Il processo in rito abbreviato per la banda che nel settembre 2022 ha messo a segno unada filmBancain zona San Giorgio si è concluso con pene severe. Da un minimo dianni e otto mesi a un massimo sette anni emesi di reclusione, più la parte pecuniaria. Laper iimputati – tutti siciliani in trasferta accusati di aver fatto irruzionefiliale di Porta Romana per poi fuggire con trecentomila euro dopo aver preso ino personale dell’istituto di credito e clienti – è stata letta all’ora di pranzo di ieri. Le indagini dei carabinieri permisero di risalire abbastanza rapidamente a tre membri del commando, mentre il quarto fu ‘beccato’ soltanto l’anno scorso. Ieri mattina, davanti al gup Danilo Russo, le parti hanno discusso.