Ilrestodelcarlino.it - Mastandrea arriva allo Stignani di Imola: “In scena un testo formidabile”

, 18 gennaio 2025 –uno spettacolo imperdibile, fuori abbonamento, al teatro Ebe. Lunedì 17 e martedì 18 febbraio alle 21, sul palco del comunale, Valeriodarà voce al monologo ‘Migliore’, scritto per lui nel 2005 da Mattia Torre, autore prematuramente scomparso nel 2019, che l’attore romano sta interpretando per l’ultima volta in questi primi mesi dell’anno prima di cedere il testimone da protagonista e diventarne regista. ‘Migliore’ è la storia comica e terribile di Alfredo Beaumont, un uomo normale che in seguito a un incidente (di cui è causa, di cui sente la responsabilità e per cui sarà assolto) entra in una crisi profonda e diventa un uomo cattivo. Improvvisamente, la società gli apre tutte le porte: Alfredo cresce professionalmente, le donne lo desiderano, guarisce dai suoi mali e dalle sue paure.