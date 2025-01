Marco e Andrea la coppia gay vessata dai condomini a Roma | Ci urlano che siamo pedofili

Leggi su Open.online

sono i due ragazzi gay che abitano a La Rustica e che vengono vessati nel loroo. Oggi in un’intervista a Repubblica spiegano che «per vent’anni abbiamo vissuto serenamente nel nostroo. Nel 2022, dopo il Covid, è arrivata questa famigliana, di Cinecittà, che ha iniziato a prenderci di mira solo perchégay. Noiunadiscreta, eppure ci hanno reso la vita impossibile. Vorremmo cambiare casa, non pos, perché abbiamo ancora 10 anni di mutuo da onorare. Stiamo male, abbiamo pensato anche al suicidio. Qualcuno ci aiuti, non ce la facciamo più».Due impiegatiI due sono impiegati e hanno 53 e 51 anni. Sono sposati con un’unione civile. E da tre anni trovano stracci imbevuti di acido appesi dai vicini contro la staccionata del loro giardino: «Ci gridano: “Bastardi, siete degli animali, siete malati.