Ilrestodelcarlino.it - Maratona di espianti al Bufalini. Tre prelievi in quattro giorni: trapianti salvavita per 9 pazienti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La medicina deiha ormai una lunga storia, ma continua a sorprendere la capacità della chirurgia di operare su numeri inimmaginabili, soprattutto se rapportati a non più di 58 anni fa quando destò meraviglia nel mondo il primo trapianto di cuore. Speranza e soddisfazione, dunque, all’ospedaledi Cesena dove insono stati effettuati tremulti organi (da altrettantideceduti nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione) che hanno permesso a 9 persone in lista di ricevere un trapianto. Gli organi - 2 cuori, 3 fegati, 6 reni, 6 cornee, segmenti vascolari, valvole cardiache e lembi di cute - hanno preso la via di altri ospedali (destinazioni ignote per rispetto delle privacy di chi attende l’organo) dove erano in attesa le nove persone già dichiarate idonee all’operazione.