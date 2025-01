Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: frazione disastrosa di Passler, Norvegia conduce

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.49 Arnekliev apre male, ma chiude 4/5 con il caricatore e si salva con la ricarica. Rapida e precisa Grotian che esce con la norvegese seguita da Minkkinen.14.48 C’è stata una caduta per Lena Haecki-Gross dopo un tratto in discesa.14.48 QUARTO POLIGONO: Arnekleiv entra con una decina di secondi di vantaggio.14.48 Ai 9.4 km Michelon passa con 1:02.3 di ritardo.14.47 Halvaon si è in messa in testa al gruppo delle inseguitrici che ai 9.4 km hanno un ritardo di 15?14.46 Guadagna in uscita dal poligono Michelon che rosicchia 3 secondi alla norvegese.14.45 Allunga Arnekleiv. La norvegese ha 20? sul gruppo in seconda posizione formato da Minkkinen, Halvaon, Grotian, Bendika ed Haecki-Gross.14.44 Zero a terra di Wierer. L’Italia è diciannovesima a 1:56.