La rete sociale Sport lavoro e salute I mattoni per il futuro

A fare da raccordo tra associazioni di volontariato nel settore disabilità con fondazioni benefiche, Ats, aziende ospedaliere e Comuni della Brianza, ci pensa laTiki Taka. È il maxi progetto avviato nel 2017 all’interno del programma di Fondazione Cariplo dedicato al Welfare in Azione, che trova come garanti Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Consorzio Desio-Brianza e Caritas Zona Pastorale 5. "Il tema su cui vorremmo concentrarci nel 2025 – racconta il coordinatore, Giovanni Vergani – è sicuramente l’attenzione ai disabili gravi, oltre ai temi a noi cari dell’abitare per rendere indipendenti i giovani con disabilità e di conseguenza ile lo, per un’integrazione completa nella comunità". Il nucleo strategico dellaè composto da 45 realtà, ma in tutta la provincia ne mette in dialogo circa 200, tra cooperative sociali, consorzi, associazioni, fondazioni, gruppi informali e parrocchie.