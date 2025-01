Lanazione.it - La Maratonina dei 6 Ponti si rinnova: nuovo percorso e partenza dallo stadio Bellucci di Agliana

, 18 gennaio 2025 – La storicadei 6, giunta alla sua 19ª edizione, introduce importanti novità per l’edizione 2025. Lae l’arrivo saranno ospitati sulla pista di atletica delloComunaledi, mentre ilsi snoderà in modo più marcato attraverso il cuore del centro cittadino. Il presidente dell’organizzazione si è detto entusiasta di questa scelta, convinto che iltracciato sarà apprezzato dai partecipanti. "Questo cambiamento non solo preserva l’essenza del tradizionaledei 6, ma avvicina ancora di più la gara alla comunità, portandola tra la gente," ha dichiarato. L’orario diresta invariato: alle 9, allocomunalein via Giovannella 1. Punti chiave della nuova edizione: Iscrizioni agevolate fino al 31 gennaio 2025, disponibili online su Endu o in presenza ogni mercoledì sera presso la sede dell’organizzazione in via Magni Magnino 117,