La ‘Giornata del rispetto’ | un passo importante nella lotta al bullismo e alle discriminazioni

Il 20 gennaio 2025 segnerà la prima celebrazione della Giornata del Rispetto, istituita con la Legge 17 maggio 2024, n. 70. Un’iniziativa fondamentale per promuovere la sensibilizzazione e lacontro il, il cybere ogni forma di discriminazione, che spesso segnano le vite dei più giovani. La giornata, che prende ispirazione dal tragico omicidio di Willy Monteiro Duarte, sarà un’occasione per riflettere su come la società possa contribuire a costruire un ambiente più sano, sicuro e rispettoso per tutti. La nascita della giornata del rispetto Il 20 gennaio è stato scelto per celebrare la Giornata del Rispetto in memoria di Willy Monteiro Duarte, un giovane che nel 2020 perse la vita difendendo un amico da un’aggressione. Il suo coraggio e la sua morte tragica hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza del rispetto reciproco e della protezione dei più vulnerabili.