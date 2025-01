Sport.quotidiano.net - La Cremonese passa nel finale: 3 a 1 contro un tenace Cosenza

Leggi su Sport.quotidiano.net

Cremona, 18 gennaio 2025 – Undi fuoco consente alladi vincere la resistenza di une di conquistare tre punti che confermano l’ambizione della squadra di Stroppa di essere protagonista sino al termine della stagione. Il 3-1premia la generosità dei grigiorossi, ma non deve trarre in inganno rispetto a una partita che è stata molto difficile per i padroni di casa, in superiorità numerica dal 17’ della ripresa e capaci di collezionare ben 13 calci d’angolo, ma costretti ad aspettare il 40’ della ripresa per riuscire a trafiggere l’attenta difesa rossoblù e a firmare l’uno/due ravvicinato in grado di costringere alla resa la formazione dell’ex Alvini, evidentemente sempre poco fortunato allo “Zini”. Per quel che riguarda le note salienti dell’in, che consolida la voglia di play off dei grigiorossi, emerge ancora una volta la facilità con la quale la compagine di mister Stroppa riesce ad andare in zona tiro, ma, d’altro canto, si evidenzia pure una notevole divergenza tra le occasioni create e quelle sfruttate.