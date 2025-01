Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, che svista del PSG! Ieri sera nuovi contatti tra i due club: spunta questa promessa

di RedazionentusNews24, chedel PSG!tra i due. Le ultimissime sul futuro del centravantiL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul caso Randal. Il francese, nonostante abbia svolto le visite mediche con lanella giornata di giovedì, non è ancora stato ufficializzato dalbianconero per unadel PSG.I parigini si sono infatti accorti che hanno già superato il limite delle cessioni in prestito in una singola stagione (sei): per questo motivo l’affare è momentaneamente bloccato, anche se ci sono spiragli di fiducia affinché l’affare non salti. Nellata dici sono staticon il PSG che ha fatto sapere di voler risolvere nelle prossime 48 ore.