Juve-Milan 2-0 Mbangula e Weah firmano il successo bianconero

(Adnkronos) – Nessuna rimonta rossonera, nessun pareggio. Nel primo big match del sabato di Serie A, labatte 2-0 ilall’Allianz Stadium e agguanta tre punti d’oro per il morale e la classifica. Apre(con decisiva deviazione di Emerson Royal), chiude: la squadra di Thiago Motta sale al momento al quarto posto, a 37 punti, quella di Conceicao resta ottava a quota 31. Da una parte e dall’altra, spariscono le costanti. Lainterrompe la striscia di pareggi, 13 in questa Serie A. Ilstavolta non mostra la solita grinta vista con il tecnico portoghese e servita già per ribaltare tre volte situazioni di svantaggio. Contro i bianconeri e l’Inter in Supercoppa e nel recupero contro il Como. Il primo tempo dinon regala guizzi veri, ma è piacevole e divertente.