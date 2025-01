Dilei.it - Joan Thiele, chi la veste a Sanremo 2025 e perché è una rivoluzione

debutta ada veterana della musica indie pop all’italiana. L’artista, che da anni sperimenta mescolando suoni noti a grandi novità dal sapore internazionale, calca per la prima volta le tavole del Teatro Ariston con il brano Eco, come annunciato durante lo speciale Saràdi dicembre, preceduto dal brano Veleno che – con quello in gara – finirà direttamente all’interno dell’album in uscita nel. Già David di Donatello per Proiettili, colonna sonora di Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa con Elodie, è una delle artiste su cui si punta di più. Ma chi la vestirà nella sua cinque giorni in Riviera? Si tratta di una vera.ChiAlessandra, per la prima volta in gara con Eco,Chanel. Stiamo parlando quindi di un doppio debutto, dato che la celebre Maison francese non aveva mai vestito altri concorrenti in gara nella storia del Festival.