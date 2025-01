Ilrestodelcarlino.it - Il dialetto alla riscossa piace a tutti

Ho visto conre che è stata celebrata a Roma la giornata dedicata al. Penso che questa forma di espressione sia da salvaguardare perché è nello stesso tempo storia e memoria. Ilcustodisce modi di dire che il più delle volte sono espressione colorita di un periodo passato o presente dove spesso è presente l'ironia. Ilbolognese è anche musicale, quasi le parole uscissero da uno spartito. Facciamo di tutto per non perderlo. Claudio Orlandi Risponde Beppe Boni Ilè vivo e lotta insieme a noi. La giornata romana che si è svoltaCamera (tredicesima edizione) dedicata ai dialetti e alle lingue locali è stata fortemente sostenuta dal presidente Lorenzo Fontana che ha sottolineato come questo evento sia il rispetto di ogni voce. Dentro ilc'è la cultura di un popolo, c'è un modo di essere che ne ricorda connotazioni storiche e carattere.