Lanazione.it - Gli 80 anni della Liberazione: "La memoria diventa orgoglio". Una rassegna lunga un anno

Ottantadallae quest’, in vista del 25 aprile, l’Anpi Prato, insieme al Comune di Prato e al MuseoDeportazione e Resistenza, sta costruendo un percorso, che è stato presentato ieri al Museo di Figline. "Quando si passa dallaindividuale a quella collettiva - ha detto il sindaco Ilaria Bugetti - significa che abbiamo dato alle nuove generazioni una visione del mondo e siamo stati capaci di tramandare i valori. Chi vive nell’era dei telefoni cellulari e degli eroi del mondo virtuale, deve comprendere che qui parliamo di eroi in carne ed ossa". Il programma del 2025 prevede una quindicina di appuntamenti da febbraio a giugno e coinvolge diverse associazioni. Angela Riviello, presidente dell’Anpi, ha sottolineato l’importanza di questa data come momento di transizione: "L’versario ci fornisce l’occasione per sottolineare il valore storico, sociale e umano di questa pagina di storia e dell’importanza che riveste la sua eredità per il nostro paese.