Laspunta.it - Frosinone, oggi flash mob contro il caos al quartiere Scalo. Pizzutelli “Sindaco sordo agli appelli dei cittadini”

Una città in subbuglio. Ilo avevano anticipato che senza soluzioni immediate volte a migliorare la vivibilità della zona, della sicurezza, della viabilità e dell’adeguato supporto alle centinaia di pendolari che ogni giorno si recano allo, si sarebbero mobilitati. Lo hanno deciso a termine della assemblea tenuta dal Comitato Civico Laboratorioconvocata per affrontare il tema della pedonalizzazione di piazzale Kambo e delle sue pesanti conseguenze per la vita deinon solo dello, ma della città intera e dei territori limitrofi.L’area di cantiereSono intervenuti numerosi, comitati e associazioni, tutti contrari alla pedonalizzazione permanente di piazzale Kambo.pomeriggio alle ore 15 presso il sagrato della Sacra Famiglia si svolgerà unmob con raccolta firme, oltre ad una petizione per rendere iconsapevoli delle conseguenze della pedonalizzazione che sarà permanente.