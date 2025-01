Agi.it - Fiamme in uno stabilimento dell'indotto Stellantis a Cassino

AGI - Un vasto incendio si è sviluppato all'interno di un'azienda che opera per l'nel frusinate. Lesi sono sviluppate all'interno dei capannonia Adler, situata nella zona industriale di, in via Solfegna Cantoni. La fabbrica è specializzata nella produzione di componenti in plastica. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone che stanno lavorando per domare le. Sulla zona dal pomeriggio soffia un fortissimo vento che complica le azioni di spegnimento.