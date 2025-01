Biccy.it - Daniele piange: “Vorrei aprirmi di più e essere me stesso”

Leggi su Biccy.it

Doria nell’ultimo quotidiano di Amici si è messo are con Alessandra Celentano perché la professoressa Deborah Lettieri gli ha detto che non vede la sua anima mentre balla e che lo conosce ancora poco.“Io cerco di metterci il più possibile di me dentro ciò che faccio, però in quello che faccio a volte ho sempre un po’ paura ditroppo vulnerabile” – le parole diDoria – “Questa cosa non riesco a sopportarla. Questa è una parte sensibile. Da piccolo l’ho sempre mostrata facilmente e poi crescendo. Ho subito bullismo per un periodo abbastanza lungo, dalle elementari alle medie. Tutto questo è nato da quando ho cominciato a ballare. Mi urlavano contro, mi offendevano, mi rubavano gli oggetti scolastici, fuori scuola mi tiravano gli spintoni“. Davanti alle lacrime del ballerino, Alessandra Celentano ha cercato di rincuorarlo: “Sei cosciente che non sei tu quello sbagliato, vero?“.