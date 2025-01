Sport.quotidiano.net - Australian Open 2025: Sonego vola agli ottavi, Musetti ko contro Shelton. Eliminata Paolini

Melbourne, 18 gennaio– L'Italia sorride a metà: nella notte di Melbourne, siacheerano impegnati nel terzo turno dell', rispettivamenteMarozsan e, ma soltanto il piemontese è riuscito a passare, ora numero 55 al mondo, ha sconfitto il tennista ungherese in quattro set (6-7, 7-6, 6-1, 6-2) e si è qualificato al terzo turno dello Slamo per la prima volta in carriera. Il primo set è stato all'insegna dell'equilibrio, con néné Marozsan che sono riusciti a sfruttare le palle break che si si sono procurati, fino al tie break. Alla resa dei conti, è stato l'ungherese a portarsi a casa il set, con l'azzurro che è stato anche parecchio sfortunato negli scambi decisivi. Il secondo set è stato una fotocopia del primo, con entrambi i giocatori che hanno mantenuto il turno di servizio senza subire break, ma questa volta a trionfare al tie break è stato, che, dopo essere andato sotto per 6-3, ha avuto la forza di reagire e con cinque punti di fila si è portato a casa il set.