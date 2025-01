Bubinoblog - AL CINEMA CON RAI3: IL SABATO SERA CON TRE GRANDI FILM INTRODOTTI DA MARIA LATELLA

dedica ilad un ciclo di tresotto il titolo di “Alcon..”,da una grande appassionata dicome.Si parte18 gennaio alle 21.20 con “Siccità“, ildi Paolo Virzì del 2022 che racconta una grave crisi idrica a Roma. La proiezione, introdotta da, vedrà ospite il regista per parlare dei cambiamenti climatici.“È stata la direzionea suggerirlo. E devo dire che questomi ha impressionato per la visionaria creatività di Virzì. Sì racconta di una Roma dove non piove da anni”, ha sottolineato laa Tv Sorrisi e Canzoni.Nel cast Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Silvio Orlando, Vinicio Marchioni, Max Tortora.25 sarà il turno deld’animazione “Anna Frank e il diario segreto” per la Giornata della Memoria.