Nerdpool.it - Win or Lose: la nuova serie Pixar debutta il 19 febbraio su Disney+, ecco il trailer!

Animation Studios è pronta a lanciare la sua primaoriginale, Win or, in arrivo suil prossimo 19. Laseguirà le vicende intrecciate di otto personaggi durante la settimana che precede una partita cruciale di softball, offrendo prospettive uniche e sorprendenti su un evento comune., key art e immagini ufficiali sono già disponibili per dare un assaggio di ciò che ci aspetta.il:Un’idea nata dalla passione per il softballCarrie Hobson, sceneggiatrice, regista ed executive producer dellainsieme a Michael Yates, ha condiviso l’ispirazione dietro la storia:“Da piccola ho giocato a softball. Questo sport tira fuori il meglio e il peggio delle persone: anche chi è solitamente calmo può perdere le staffe. È un’arena perfetta per esplorare i temi che ci stanno a cuore.