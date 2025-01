Thesocialpost.it - Veneto in fiamme, esplode la rivolta della Lega: “Salvini, difendici o lo faremo da soli”

L’alleanza di centrodestra e il governo stanno affrontando una delle crisi politiche più delicate, con lae il suo leader Matteoin prima linea nel cercare di contenere le pressioni interne e le difficoltà con i partner di governo, in particolare con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.Il Conflitto nel Partito: Zaia e lasotto TensioneIl Consiglio federaleè diventato il palco di una resa dei conti trae i suoi governatori, a partire dal presidente del, Luca Zaia. Durante l’incontro, Zaia ha lanciato un avvertimento pesante: “Se il partito non difende il Nord, loda“. Il governatore, affiancato dai colleghi Fedriga e Fontana, ha messo in chiaro che, se non sarà lui o un leghista a candidarsi alla presidenzaRegione, larischia di perdere territori fondamentali, e questo potrebbe significare la fine del partito come lo conosciamo.