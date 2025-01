Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Cambiaso? Non ho nulla da dire. Dissi chi non volevo cedere e poi la Juve li ha venduti»

Il tecnico dellantusin conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan.: «? Non hodachi none poi lali ha»Come sta la squadra? Alberto Costa?«La squadra sta bene e si stanno preparando per la prossima contro il Milan. Alberto sta molto bene e ha portato energia ed entusiasmo. Potrà aiutare la squadra».Su Kolo Muani e:«Andrealo vedo molto bene e domani giocherà. Sono molto contento di Kolo Muani, è un giocatore molto interessante per noi. Adesso stiamo aspettando delle pratiche burocratiche. Se tutto ok sarà col gruppo, sennò aspetteremo».Possono giocare insieme Vlahovic e Kolo Muani?«Tutti i buoni giocatori di livello possono giocare insieme».Sulla scelta dei portieri:«Oggi abbiamo avuto una situazione con Mattia Perin, ieri in allenamento e oggi non ha potuto partecipare, speriamo possa essere con il gruppo.