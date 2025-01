Sport.quotidiano.net - Spareggio al vertice tra Atalanta e Napoli in un Gewiss sold out. Formazioni e diretta tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 17 gennaio 2025 – Domani serasi sfidano alle 20.45 in unStadiumout per uno scontro diretto che di fatto vale come unoper lo scudetto. Campani primi con 47 punti, bergamaschi terzi all’inseguimento con 43 punti, un punto sotto l’Inter seconda. Una vittoria nerazzurra manterrebbe tutto apertissimo, sul filo del rasoio, una vittoria esterna degli azzurri lancerebbe i partenopei in fuga. Un pareggio lascerebbe invariata la situazione, ma sarebbe comunque un vantaggio per la squadra di Conte. Pronostico difficile anche sulla base dei recenti precedenti: nel 2024 la Dea le ha suonate al, con un traumatico doppio 3-0 al Maradona, a marzo, quando in panchina c’era Calzona e in campo Osimhen, e soprattutto a novembre, quando Gasperini ridimensionò la formazione di Conte, impartendogli una lezione tattica.