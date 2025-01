Ilrestodelcarlino.it - "Si trovi un medico per Pieve di Cagna"

La questione dei residenti didiche da febbraio potrebbero non avere più un ambulatorio didi base ha attirato l’attenzione del consigliere regionale Giacomo Rossi (foto), che interviene spiegando di aver sollecitato l’Ast: "Mi sono prontamente attivato – dice Rossi, di Civici Marche – per poter trovare una soluzione, interessando il direttore generale dell’Ast 1 Alberto Carelli e l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. Credo che lo svolgimento della professione medica debba essere orientato al supporto delle comunità, mentre ultimamente troppo spesso, in varie zone, vediamo che i cittadini vengono lasciati a loro stessi da chi dovrebbe occuparsi della loro salute. La questione della mancanza dei medici di base è una problematica ereditata che purtroppo riguarda tanti piccoli comuni del nostro entroterra e non solo, sulla quale la maggioranza Acquaroli sta cercando di intervenire nei limiti della carenza strutturale dei medici.