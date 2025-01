Short track Europei 2025 | tutti gli azzurri avanti dopo i turni eliminatori domani si assegnano i primi titoli

Leggi su Sportface.it

Va in archivio la prima giornata dei Campionatidi shot, in corso di svolgimento sul ghiaccio della Joynet Arena di Dresda, in Germania. Risposte positive da parte della spedizione azzurra che non lascia indietro nessuno e supera con l’intero contingente il turno di qualificazione. Nella giornata di, sabato 18 gennaio, saranno assegnati iquattro(500 e 1.500 maschili; 1.000 e staffetta femminili).Bottino pieno per le azzurre dei 1.500. Nei quarti di finale a staccare il pass per il penultimo atto sono state Elisa Confortola, seconda nella terza batteria (2:47.157) alle spalle dell’ungherese Maja Somodi (2:46.986), Arianna Fontana, seconda nella heat 2 (2:40.711) dietro l’olandese Xandra Velzeboer (2:40.599) e Gloria Ioriatti, prima nella terza batteria (2:41.