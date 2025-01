Scuolalink.it - Riserva CIAD, quando e come scioglierla: cosa c’è da sapere

Scioglimento– Il 28 giugno scorso è scaduto il termine per la presentazione delle domande di inserimento, conferma o aggiornamento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per il personale ATA, richiedendotitolo d’accesso, oltre al titolo di studio, anche la, ovvero la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (escluso il profilo di collaboratore scolastico).sciogliere laIl decreto ha consentito ai candidati non in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale di essere inseriti in graduatoria con, purché la certificazione venga conseguita entro il 30 aprile 2025.inserire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Al momento non risulta ancora chiaro quale procedura sarà attivata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’inserimento della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica.