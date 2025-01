Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. Varriale, nuova vita: "Onorato di stare qui»

E’ stato l’ultimo innesto dell’a dicembre, ma si allena coi biancorossi dai primi di novembre, dopo l’infortunio della scorsa estate. L’attaccante Antoniovuole portare il suo contributo, dentro e fuori dal campo, a cominciare da Chieti, Antonio, è addai primi di novembre. Ecco: perché? "Perché conoscevo il mister e diversi ex Ravenna come me. E poinon la devo spiegare io, dopo un infortunio abbastanza importante era la migliore soluzione". Ma non era sicuro, all’inizio, che l’avrebbero tesserato. "Quando vieni da un infortunio così qualsiasi società è dubbiosa, ma ero convinto che stando bene fisicamente mi avrebbero fatto firmare. Ho dato tutto me stesso e alla fine è andata bene". Dunque ha voluto seguire Gadda e i suoi ex compagni? "Sì, perché il rapporto che ho con tutti loro va oltre al calcio e tutto questo mi ha agevolato e mi ha aiutato tanto mentalmente".