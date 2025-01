Puntomagazine.it - Protocollo Napoli lancia campagna anti pas: “è il vero ostacolo al contrasto della violenza di genere”

Valente: “Nei tribunali non possono vivere teorie non riconosciute dalla comunità scientifica”Roma, 16 gennaio – “Per il 2025 abbiamo deciso di avviare unadi sensibilizzazione contro l’usoPas in Italia quale strumento di occultamentosu donne e minori, per difendere le donne dalla vittimizzazione secondaria operante nei tribunali civili. Nei prossimi mesi lanceremo una serie di eventi coinvolgendo sia le istituzioni sia le associazioni non governative per ottenere l’applicazione del divieto nei tribunali di utilizzare la Pas e il trattamento forzoso di riavvicinamento dei minori ad un genitore rifiutato nei casi di affido di figli minori, quando le donne denunciano ladei partner”. Così le esperte del centro studi e ricerche– le psicologhe Caterina Arcidiacono, Antonella Bozzaotra, Gabriella Ferrari Bravo, Elvira Reale, Ester Ricciardelli – oggi in occasioneconferenza stampa, nella sede dell’agenzia di stampa Dire, in cui è stata presentata lacontro l’usoPas/alienazione parentale nei tribunali promossa proprio dae che ha ricevuto l’endorsement di Reem Alsalem, rapporteur speciale delle Nazioni Unite sullacontro le donne.