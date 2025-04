Napoli pestano senegalese per 25 euro | due arresti in viale Dohrn

Napoli – Violenta aggressione ieri sera in viale Dohrn, all'altezza della rotonda Diaz, dove un cittadino senegalese è stato brutalmente picchiato per una somma di appena 25 euro. A sorprenderli in flagranza sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti rapidamente sul posto. I due aggressori, un 47enne e un 32enne di origini marocchine, sono stati arrestati con l'accusa di concorso in rapina impropria e lesioni personali. Nonostante il pestaggio, la vittima ha riportato ferite non gravi ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni. I due uomini, bloccati mentre stavano ancora colpendo la vittima, non hanno avuto il tempo di fuggire e sono stati condotti in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

