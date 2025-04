Mafia | aiutò Messina Denaro durante latitanza arrestata fiancheggiatrice

arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, con l’accusa di averlo aiutato durante gli ultimi periodi della sua latitanza. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale AntiMafia, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.Chi è Floriana CalcagnoCome riporta l’Ansa, Floriana Calcagno è un’insegnante nipote boss Luppino. Ai Pm aveva detto: “Non sapevo chi fosse”.Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi, 14 aprile, accusata di aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un’insegnante ed è la nipote del capoMafia Francesco Luppino. Dayitalianews.com - Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice Leggi su Dayitalianews.com È stataFloriana Calcagno, ritenuta unadi Matteo, con l’accusa di averlo aiutatogli ultimi periodi della sua. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del Ros, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Anti, a carico di Calcagno, indagata, in concorso, per favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena aggravati dall’essere stati commessi al fine di avvantaggiare l’associazione mafiosa Cosa Nostra.Chi è Floriana CalcagnoCome riporta l’Ansa, Floriana Calcagno è un’insegnante nipote boss Luppino. Ai Pm aveva detto: “Non sapevo chi fosse”.Floriana Calcagno, la donnaoggi, 14 aprile, accusata di aver aiutato Matteola, è un’insegnante ed è la nipote del capoFrancesco Luppino.

Potrebbe interessarti anche:

Aiutò Messina Denaro durante la latitanza - in carcere un'amica del boss

Decisive le lettere di gelosia dell'altra amante, la maestra Laura Bonafede. Decine di foto la ritraggono la ritraggono in compagnia del capomafia. Una 40enne è accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.

"Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza" - arrestata un'altra professoressa e amante del boss

La Dda di Palermo ha chiesto e ottenuto l'arresto di una insegnante, Floriana Calcagno, 50 anni, nata a Palermo ma residente a Campobello di Mazara, che ha avuto una relazione con il latitante fino alla sua cattura ed è ora accusata di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.

Floriana Calcagno arrestata per favoreggiamento di Matteo Messina Denaro

Il marito, Paolo De Santo, è finito in prigione per il favoreggiamento di un altro mafioso: Calogero John Luppino. La donna, allora non indagata, raccontò che, dopo averlo rivisto in un paio di occasioni, sempre al supermercato e vicino alla scuola in cui lavorava, aveva iniziato una relazione con Messina Denaro che le aveva rivelato di essere malato di tumore e di stare affrontando la chemioterapia.

Ne parlano su altre fonti Mafia: Operazione del ROS, arrestata fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro. "Ha aiutato Messina Denaro durante la latitanza", arrestata un'altra professoressa e amante del boss. Arrestata un’altra insegnante amante di Messina Denaro: «Ha favorito la sua latitanza». Mafia. Aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice. Messina Denaro, 15 diverse identità: l'inchiesta su aiuti sanitari al boss. Cosa sappiamo. Mafia: giudizio abbreviato per figli autista Messina Denaro.

Come scrive msn.com: Mafia: aiutò Messina Denaro durante latitanza, arrestata fiancheggiatrice - Milano, 14 apr. (LaPresse) - È stata arrestata Floriana Calcagno, ritenuta una fiancheggiatrice di Matteo Messina Denaro, per averlo aiutato durante gli ...

Come scrive msn.com: Mafia: chi è ultima favoreggiatrice Messina Denaro arrestata - Floriana Calcagno, la donna arrestata oggi per aver aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza, è un'insegnante ed è la nipote del capomafia Francesco Luppino. (ANSA) ...

Secondo informazione.it: Aiutò Messina Denaro, in carcere amica del boss - /04/2025 09:06:00 Non era soltanto una relazione sentimentale. Non era nemmeno un amore clandestino ignaro della realtà. Floriana Calcagno… Leggi ...