Sassuolo festeggia la promozione in Serie A grazie al pareggio Mantova-Spezia

Sono le 19,09 quando Tommaso Maggioni, difensore del Mantova, segna – siamo al 4' di recupero di Mantova-Spezia – la rete che consegna ai virgiliani il 2-2 in rimonta sullo Spezia e la massima Serie al Sassuolo. La domenica 'sul divano' della Sassuolo neroverde comincia da lì, non senza essere passata da uno Spezia che al 'Martelli' sembrava aver vita facile. In vantaggio con Aurelio al 188' del primo tempo, in fuga in avvio di ripresa con la seconda rete, i liguri sembravano aver vita facile, ma poi il diavolo ci ha messo lo zampino. Rimasta in 10 – espulso Bertola al 63' – per l'ultima mezz'ora di gara, la squadra di D'Angelo ha dato strada al Mantova, e il Mantova se l'è presa, conquistando un pareggio che ai virgiliani dell'ex neroverde Davide Possanzini servirà, forse, in chiave salvezza, ma non serve allo Spezia, che resta terzo e vede il suo svantaggio sul Pisa allungarsi a 7 punti.

I biancorossi cercano di reagire e creano alcune buone occasioni, ma al 7’ della ripresa, un duetto tra i fratelli Esposito consente a Salvatore di firmare il raddoppio che pare chiudere anzitempo la contesa.

Quindi, a 10’ dal novantesimo tocca dentro su assist di Ruocco, poi al 4’ di recupero di testa anticipa Hristov. SPEZIA (3-5-2): Gori; Mateju, Hristov, Bertola; Elia (42’ st Giorgeschi), Nagy, S.

Incolmabili per lo Spezia terzo i sedici punti che lo separano dalla squadra di Grosso, che torna così in massima serie dopo una sola stagione. Al 61’, quindi, la chiave di volta: dopo un controllo al var, l’arbitro Manganiello espelle Bertola.

